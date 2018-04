Tite ou Oswaldo de Oliveira: Quem se sairá melhor em 2015?

A terça-feira foi um dia de muitas novidades para o futebol paulista. Após acertar seu retorno ao Corinthians, Tite foi apresentado e comandará o clube de Parque São Jorge pela terceira vez em sua carreira. Do outro lado da cidade de São Paulo, o Palmeiras abria as portas para Oswaldo de Oliveira, que também deu entrevista após assinar acordo.

Técnico do Corinthians nas conquistas da Libertadores e Mundial de Clubes em 2012, Tite volta como ídolo. O treinador vai comandar alguns atletas conhecidos de sua passagem anterior e seu primeiro compromisso é fazer com que o time passe pela pré-Libertadores, justamente o seu maior trauma, quando treinou o time que foi eliminado pelo Tolima, em 2011.

Com boa passagem pelo Botafogo e uma demissão inesperada no Santos, Oswaldo de Oliveira mostrou grande evolução nos últimos anos e será o responsável para fazer com que o Palmeiras apresente bom futebol. Além disso, a expectativa é que a equipe passe a brigar pelas posições de cima das tabelas, mesmo que aparentemente, os investimentos sejam modestos. E para você, leitor, qual dos dois técnicos têm mais chances de fazer bom trabalho em 2015? Tite ou Oswaldo de Oliveira? Vote!

Tite ou Oswaldo de Oliveira: Quem irá fazer um melhor trabalho em 2015? Tite

