E o jornalismo, onde fica?

Tem gente que vem confundindo trabalho com diversão. “Bonito, simpático, profissional, equilibrado e inteligente”.

É engraçado, né, falava, falava que gostaria muito de ir para a primeira Copa… chega aqui e começa a dar em cima de um sujeito que é até casado – “com a modelo sueca Helen Swedin desde 2001, com quem tem três filhas (Daniela, Martina e Stella)” …

Descaradamente, usa o jornalismo com objetivos pessoais, aproxima-se demais da fonte. “Estas são algumas das qualidades que tornam Luís Figo o jogador mais carismático e de maior liderança de Portugal.”

E o pior, conta detalhes do relacionamento… “não sorriu, mas não se recusou a ser carinhoso”…

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.