Uma coleção de bonecos dos jogadores da seleção alemã é uma das novidades das lojas do país. O produto, da marca Kick-O-Mania, no entanto, parece ter sido fabricado muito antes da convocação do técnico Jürgen Klinsmann: o goleiro Oliver Kahn (primeiro da esquerda para a direita), camisa 1 dos bonecos, é reserva na vida real e Kevin Kuranyi (terceiro da E para a D) não está sequer disputando o Mundial.

