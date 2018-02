Clássico de arrepiar

Fazia tempo que não via tanta emoção num estádio como vi na Vila Belmiro neste domingo. Apesar do placar magro, o clássico teve todos os ingredientes de um grande jogo – os gols, lances polêmicos, variações táticas, belas jogadas, alguma rispidez. E o drama supremo de um empate arrancado já nos descontos. Em suma, foi um grande espetáculo. O São Paulo saiu-se melhor no primeiro tempo, o Santos foi superior no segundo. Um jogo digno dos dois melhores times de São Paulo e que, se o futebol tiver alguma lógica, deverão decidir o título paulista deste ano e chegar com força ao Brasileirão.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.