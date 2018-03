Acabou o encanto do São Paulo?

A derrota para o Fluminense enterrou o principal sonho são-paulino na temporada: conquistar a Libertadores. A eliminação no Rio de Janeiro foi dolorida e com certeza repercutirá no Morumbi.

No ano passado, o São Paulo caiu na Libertadores diante do Grêmio, mas teve forças para se recuperar e conquistar o Brasileirão. Neste ano, porém, a situação é diferente.

A diretoria errou na contratação de reforços e montou um elenco limitado para Muricy Ramalho – o técnico, aliás, já não possui o mesmo bom relacionamento com alguns membros da diretoria.

Os próximos dias no Morumbi prometem ser turbulentos.

Ao Fluminense, resta saber até quando a festa irá durar. Eu acredito que ela termina no momento em que o time cruzar com o Boca.