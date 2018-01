Novo kit de Rogério Ceni à venda neste sábado

O kit comemorativo do goleiro Rogério Ceni (em alusão aos 63 gols que marcou, que o tornam o maior goleiro-artilheiro da história) estará à venda à partir deste sábado às 10 horas, na loja Rbk Concept Store, na Oscar Freire, n.º 841, no bairro Jardins, em São Paulo. Este será o principal produto da nova loja da empresa. Há um número limitado de peças do produto (630), que custa 599 reais. O curioso é que este número está desatualizado, pois o goleiro tem 64 gols – fez mais um no próprio jogo contra o Cruzeiro, onde atingiu a marca.

