Título justo e limpo

Agora que o tetracampeonato do São Paulo já está matematicamente sacramentado, vão começar a aparecer as análises para explicar essa vitória. Deixo isso para depois. Por enquanto, o que se deve dizer é o seguinte: não existe ninguém que possa, de boa fé, contestar o título do tricolor. Um grande vencedor precisa ter também o reconhecimento dos seus adversários. O Campeonato Brasileiro foi ganho dentro do campo, sem roubalheiras de juízes ou lambanças de tribunais. Isso faz toda a diferença. Parabéns.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.