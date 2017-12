Estou quase jogando dinheiro fora – 2

O Marcos Rogério Lopes tem razão: as moedas do Euro são difíceis de se carregar. Eu também já enchi uma bolsa com moedinhas de 1 centavo, 5 centavos, 10, 50… e cada vez que tento trocar, elas se multiplicam. Dá prá fazer uma coleção delas. Mas uma coisa é interessante, e eu havia notado isso quando estive na Inglaterra, há cinco anos: o europeu valoriza DEMAIS sua moeda. Por isso, é praticamente impossível achar uma, jogada pela rua. Nem de 1 centavo.

Prá quem não conhece essas moedas – eu, mesmo, nunca tinha visto o Euro, antes de chegar à Alemanha – eis as ditas cujas que tanto têm atrapalhado o dia-dia do Marquinhos… e o meu, também.

PS.: não estão em tamanho real…







