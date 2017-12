Toda a ansiedade de Robinho

Ainda se recuperando da contusão muscular, Robinho voltou a treinar com bola nesta quarta-feira, no campo em Bergisch Gladbach. Foi mais um teste para saber se ele já está livre da lesão. Por isso mesmo, o seu trabalho foi separado do resto do grupo.

Durante o treino, a ansiedade de Robinho ficou evidente. Ele olhava os companheiros disputando um rachão e parecia querer entrar na brincadeira. Mas a ordem dos médicos foi para não forçar o ritmo. Assim, o jovem atacante só fez exercícios físicos específicos, sem desgrudar da bola, depois de ficar alguns dias longe dela.

“Estou ansioso para voltar, mas tem que ter calma”, admitiu Robinho depois do treino. Apesar da frustração de não poder chutar uma bola ao gol nesta quarta-feira, ele saiu feliz por saber que já poderá treinar normalmente nesta quinta e que poderá enfrentar a França no sábado.