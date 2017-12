Todo apoio para Ronaldo

Craque consagrado, Ronaldo luta para entrar em forma física e técnica na Copa da Alemanha. Depois da estréia apática contra a Croácia, ele melhorou bastante na partida com a Austrália. Mesmo porque, contou com apoio do técnico Parreira, do grupo de jogadores e dos torcedores brasileiros.

A preocupação com Ronaldo foi evidente na partida com a Austrália. Antes do jogo começar, a torcida brasileira gritou seu nome no estádio em Munique. Enquanto isso, ele recebeu um carinhoso incentivo do capitão Cafu. E ainda no primeiro tempo, ganhou o apoio do amigo Roberto Carlos quando perdeu uma chance de gol.

O apoio a Ronaldo continuou até mesmo quando a partida acabou. Afinal, na entrevista coletiva, Parreira elogiou a evolução do atacante e garantiu que ele continua no time titular.