A chegada da seleção brasileira a Königstein, na Alemanha, atraiu a imprensa do mundo todo. Na entrada do Hotel Kempinski, mais de 50 jornalistas esperavam o ônibus com a delegação do Brasil na noite deste domingo.

A maioria dos jornalistas era de brasileiros, mas também tinha argentino, mexicano, chinês, japonês e alemão. Tudo para acompanhar de perto os passos de Ronaldinho Gaúcho e companhia na Copa do Mundo.