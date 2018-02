Todos são grandes campeões pelo mundo

A Fifa ratificou neste sábado que o Corinthians é o primeiro campeão mundial de clubes da história, com a vitória aqui no Brasil em 2000, acabando (por enquanto) com as pretensões de outros clubes, principalmente do Palmeiras, se terem em seu currículo a maior honra que um time pode conquistar. Uma decisão acertada? Sim, pelo critério técnico. Mas errada, do ponto de vista histórico.

Jogos como Santos x Milan, Juventus x Palmeiras, Grêmio x Hamburgo, entre tantos outros, foram sim decisões de força mundial. A Copa Rio teve qualidade para ser considerada um grande torneio. Mas, aí entra o ponto que avalio como decisivo para que o Mundial de 2000 seja o primeiro: a organização da Fifa, que procurou ter times de todos continentes para realizar o torneio. Equipes fracas o disputaram? Sim. Um time da casa foi convidado? Sim. Isso acontece na própria Copa do Mundo de seleções.

Exemplos não faltam. Quem conhece de história de futebol sabe que o bicampeonato olímpico do Uruguai em 1924-28 tem força de título mundial. Mas nunca houve confusão sobre o primeiro campeão do mundo – coincidentemente, o próprio Uruguai, em 1930, na primeira Copa e em sua casa (!). Ou seja, os campeões do mundo oficiais são mesmo Corinthians, São Paulo, Internacional e agora o Milan.

Mas, e os outros, o que são depois desta decisão? São campeões de seus torneios, seja a Copa Rio, Mundial Interclubes ou Copa Toyota, escolha o nome que quiser. Oficialmente, porque no coração de seus torcedores e na visão de quem tem respeito pelo futebol, uso uma frase que a própria Fifa já usou, em 2005, quando reconheceu a existência desses outros torneios (mas nunca disse que são Mundiais, com o mesmo peso do que organiza hoje): todos são grandes campeões. E a decisão, obiviamente, vale até a próxima polêmica.