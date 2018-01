Torcedor alemão já está de olho em 2010

A derrota para a Itália na semifinal da Copa frustrou toda a Alemanha, que acreditava na conquista do título em casa. Apesar de a seleção alemã ainda estar na disputa do terceiro lugar (sábado, contra Portugal), o torcedor perdeu a motivação com o Mundial.

Mas, como a Copa continua e muitas outras virão pela frente, o torcedor alemão já começa a pensar em futuras conquistas. Em Berlim há um exemplo claro disso.

Antes da Copa, numa das ruas centrais de Berlim, foi colocado um gigantesco cartaz que listava os anos em que a Alemanha foi campeã mundial (1954, 1974 e 1990) e colocava 2006 no final da lista, dando a entender que o quarto título chegaria dessa vez.

Como o título não veio, o cartaz foi alterado. Agora, estão lá os anos dos 3 títulos mundiais e, por fim, aparece 2010, quando irá acontecer a próxima Copa, na África do Sul.

Essa é a Alemanha, curando as feridas e já se fortalecendo para a próxima batalha.