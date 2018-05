Torcedor discute com Willians após treino e reclama de bermuda verde usada pelo atleta; assista

O treino do Corinthians neste sábado, dois dias antes da equipe enfrentar o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, mostrou o quão tenso é o clima no clube. Um grupo de torcedores realizou um protesto na portaria do CT Joaquim Grava durante o treinamento, disparando críticas contra a diretoria e o grupo de jogadores. A insatisfação dos corintianos acabou sobrando para o volante Willians.

WILLIANS DISCUTE COM TORCEDOR QUE FAZIA PROTESTO NA PORTA DO CT (COMO DEIXA UM CARA DESSES IR TREINAR COM SHORTZ VERDE?) eai? @Corinthians pic.twitter.com/mH6PmxCkBC — C de Corinthians (@CdeCorinthians) 19 de novembro de 2016

Abordado por um dos integrantes do protesto no momento em que deixava o CT, o meia acabou se irritando com as cobranças, saindo do carro para tirar satisfação, como mostra um vídeo compartilhado nas redes sociais. Questionado sobre a cor verde de sua bermuda – em alusão ao rival Palmeiras -, o camisa 5 do Alvinegro rebateu o torcedor, afirmando: “Você quer encher o meu saco?”

Na sequência do vídeo, o torcedor critica o mau futebol apresentado pelo time nas últimas rodadas, sendo rebatido pelo volante. “Vai se preocupar com a sua casa, irmão. Está todo mundo trabalhando aqui”. Pressionado pelas últimas atuações, o Corinthians recebe o Internacional na próxima segunda-feira, no Itaquerão, em meio à briga por uma vaga no G-6 do Brasileirão.