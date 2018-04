Torcedor do Barcelona personaliza carro em homenagem a Messi

Um fanático torcedor do Barcelona resolveu homenagear Lionel Messi personalizando seu carro, um Toyota Matrix, com as cores do clube espanhol e o número 10, usado pelo argentino, eleito quatro vezes o melhor jogador do mundo.

O fato curioso pôde ser visto em um hotel em Nova Jersey, onde os comandados de Tata Martino se preparam para o amistoso contra a seleção equatoriana. A equipe de Messi & Cia. ainda enfrenta a Bolívia, dia 6 de junho, antes de estrear na Copa América do Chile, contra o Paraguai, dia 13 do mesmo mês.

Apesar de estar com o grupo, Messi é dúvida para entrar em campo nesta terça-feira, por conta de dores no pé. O craque já foi desfalque contra El Salvador, quando sua equipe ganhou de 2 a 0, em Washington, com gols de Banega e do estreante Mancuello.