Torcida do Palmeiras faz fila em estádio antes de confronto decisivo

A nova arena deve receber um público alto para a partida entre Palmeiras e Atlético-PR. O clube paulista, que precisa da vitória para escapar do rebaixamento no Brasileirão, havia confirmado na quinta-feira a venda 15 mil entrada, e nesta sexta deve ter seu número aumentado após vários torcedores se deslocarem ao local da partida para adquirir mais entradas.

A partir desta sexta, a venda dos ingressos foram liberados para todos os torcedores nas bilheterias do estádio do Palmeiras e nos demais postos de venda. Até a noite desta quinta-feira, apenas sócios do programa Avanti tinham direito a comprar entradas para a partida.

No dia do jogo, as vendas – se ainda tiver ingressos disponíveis – acontecerão pela internet até o pontapé inicial. E nas bilheterias da arena e em alguns pontos de compra, das 10h até o intervalo da partida.





VALORES DOS INGRESSOS

Cadeira Gol Norte (Verde) – R$ 60,00 (esgotado)

Cadeira Superior (Laranja/Verde)- R$ 120,00

Cadeira Gol Sul (Branco) – R$ 200,00

Cadeira Central Oeste (Vermelho) – R$ 350,00

Cadeira Central Leste (Azul) – R$ 350,00