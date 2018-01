Torneio de tênis nos EUA rende R$ 43 milhões de patrocínio

A Sony Ericsson, fabricante de telefones celulares e fixos, resolveu ampliar o alcance de sua marca nos torneios de tênis e anunciou que vai patrocinar, além da temporada da WTA (Associação Feminina de Tênis, em português), a edição 2007 do Masters Series de Miami, promovido pela ATP (a Associação dos Tenistas Profissionais), junto com o torneio feminino, que acontece no mesmo período, em março.

O acordo será válido por quatro anos, e o valor supera US$ 20 milhões (cerca de 43 milhões de reais). Por causa disso, o torneio mudou o nome oficial – de Nasdaq-100 Open para Sony Ericsson Open. Os tenistas disputarão US$ 6,9 milhões (cerca de 15 milhões de reais) em prêmios. O site do torneio, inclusive, já está todo reformulado. (clique aqui para acessar)