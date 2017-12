Tradutor de esposas

Mais briga. Um casal alemão quebrou o pau na estação de Bielefeld. A mulher acusou o marido pela perda do trem que ia para Hannover. Ela gritava muito e o alemão, de quase dois metros, nem piscava. Parecia com sono. Já no trem que peguei de Bielfeld para Colônia, um casal de italianos, com dois filhos pequenos, também se desentenderam. Desta vez, o marido rebateu algumas críticas. Pelo que entendi, ela queria ir para o vagão anterior. Mas sabe o que tirei de tudo isso. É quem em qualquer língua, a mulher, quando quer ser chata, PE-LO-A-MOR-DE-DE-US…Elas são essenciais, mas como falam…..Brincadeira Mary….eu te adoro.

Obs: tenho uma filha, vem vindo outra e em casa tudo é feminino. Temos uma cadela, cujas pulgas todas são mocinhas, e uma coelha. Ufa!!!!

