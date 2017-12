Tricampeões em Interlagos

Além dos tricampeões Niki Lauda e Nelson Piquet, uma celebridade do mundo do esporte apareceu em Interlagos para o GP do Brasil: o ex-tenista alemão Boris Becker, que também tem um tricampeonato no currículo, o de Wimbledon, torneio mais famoso de seu esporte. Aposentado das quadras, ele trabalha como relações-públicas da Mercedes-Benz, fornecedora de motores e co-proprietária da McLaren, e aproveitou para visitar o Brasil e acompanhar de perto a aposentadoria de seu compatriota Michael Schumacher.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.