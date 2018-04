Twitter oficial do Grêmio é alvo de hackers

O twitter oficial do Grêmio foi invadido na noite deste sábado. No perfil do time gaúcho, que conta com mais de 497 mil seguidores, palavras de apoio ao arquirrival, o Internacional, foram postadas pelos hackers.

“Queremos dar os parabéns ao nosso rival pela vitória de hoje, como todos já sabem é o maior do sul, amanhã mais uma batalha para a gente”, informava a frase publicada por volta das 20h.

Na tarde deste sábado, o Internacional bateu o São Luiz por 2 a 0 no Estádio do Vale, na cidade de Novo Hamburgo. O Grêmio, por sua vez, estreia contra o São José neste domingo, às 17h.