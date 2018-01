Uefa promete jogo duro com reclamões

A Uefa, entidade que comanda o futebol europeu, anunciou nesta sexta-feira que os árbitros estão orientados a punir os jogadores que tentam influenciar em suas decisões. A ordem é punir com cartão amarelo (ou vermelho, se for o caso) todo jogador que fizer gestos pedindo punição a um adversário, correr em direção aos árbitros e/ou bater boca com a autoridade máxima da partida.

A orientação já vale para este sábado, quando as principais seleções iniciam sua campanha nas Eliminatórias para a Eurocopa de 2008, que será disputada na Áustria e na Suíça.