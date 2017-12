Um belo trabalho e duas interrogações

A derrota para a Rússia e a medalha de prata no Mundial não podem ofuscar o trabalho brilhante realizado por José Roberto Guimarães e pela seleção feminina de vôlei nos últimos dois anos. É lógico que fica o gosto amargo do vice, principalmente por causa do equilíbrio da decisão e dos três erros – dois de ataque e um de passe – que definiram a partida. Mas não dá para esquecer que Zé Roberto assumiu o time às pressas antes da Olimpíada de Atenas, e teve de trabalhar sob o peso de uma derrota terrível nas semifinais para a mesma Rússia desta decisão, quando o Brasil desperdiçou ainda mais chances de matar o jogo.

Nos últimos dois anos, o time perdeu apenas cinco jogos dos mais de 70 que disputou. E mostrou que pode lutar de igual para igual com qualquer seleção pelos principais títulos – foram dez conquistas no período. Sheilla, Jaqueline, Mari, Sassá, Paula Pequeno e Fabiana, entre outras, dão esperança à torcida de que esse cenário pode permanecer assim nos próximos seis anos, até a Olimpíada de Londres, em 2012. Mas há dois desafios de curto prazo que é preciso encarar.

O primeiro é encontrar uma sucessora para Fofão, que dificilmente disputará os Jogos Olímpicos já em Pequim, daqui a dois anos. Carol Albuquerque, que foi ao Mundial, ainda não está “no ponto” para ser titular, assim como outros nomes que apareceram nos últimos anos, como Danielle Lins e Marcelle – tanto que Zé Roberto chegou a cogitar que Érika, atacante que deixou o time após Atenas, jogasse como levantadora.

O segundo é evitar que a Rússia se transforme em uma “nova Cuba”. De 1994 a 2000, o Brasil de Bernardinho sempre teve grandes times e fez ótimas campanhas, mas parou nas cubanas nos principais momentos decisivos – na final do Mundial de 94, em São Paulo, e nas semifinais olímpicas de 96, em Atlanta, a 2000, em Sydney, e também nas semifinais do Mundial de 98, no Japão. O Brasil de Zé Roberto já vem de dois tropeços contra a Rússia. É preciso trabalhar também a cabeça das meninas para que a história não se repita em Pequim.