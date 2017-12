Durante o anúncio oficial da escalação dos times no estádio em Dortmund, nesta quinta-feira, japoneses e brasileiros se uniram para saudar o anúncio do nome de Zico, técnico da seleção do Japão. Afinal, ele é ídolo das duas torcidas.

Foi um dia especial para Zico, apesar da derrota para o Brasil e da eliminação japonesa na Copa. No vestiário, ele foi recebido com carinho pelos jogadores do Brasil. Depois, teve a saudação do público no anúncio do seu nome e ainda ouviu emocionado o hino brasileiro antes do jogo.