Um gênio do esporte

Roger Federer é hoje o maior esportista do mundo. Mesmo aos 25 anos, o tenista suíço já está no grupo dos gênios do esporte, ao lado de nomes como Pelé, Michael Jordan e Michael Schumacher.

Os números de Federer são impressionantes. Seu domínio num esporte que é disputado atualmente num nível tão alto é ainda mais incrível. Neste domingo, o suíço venceu mais uma vez a Masters Cup, torneio que reúne anualmente os oito melhores tenistas da temporada.

Com isso, ele fechou o ano com 92 vitórias em 97 jogos disputados. Foram 17 torneios, com 12 títulos e 4 vice-campeonatos. São mais de U$ 8 milhões em prêmios só nesta temporada, um recorde. E a primeira colocação do ranking mundial desde fevereiro de 2004.

Enfim, dá para ficar falando dos números da carreira de Federer por muito tempo. Também é possível compará-lo com os grandes nomes da história do tênis, como Borg, Sampras, Agassi e muitos outros. Mas o suíço já provou que pode quebrar todos os recordes, assim como Pelé, Michael Jordan e Michael Schumacher fizeram em seus respectivos esportes.