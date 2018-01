Um hóspede do barulho

A madrugada foi agitada no Arabella Sheraton Congress Hotel, em Frankfurt, onde a equipe do Grupo Estado está hospedada. Um rato apareceu no saguão e causou alvoroço entre os poucos hóspedes que ainda estavam acordados.

O ratinho ficou passeando pelo saguão do hotel (um 4 estrelas) até que um funcionário aparecesse com uma caixa para prendê-lo e tirá-lo do local.

Pelo menos alegrou um pouco a madrugada dos poucos torcedores brasileiros que estavam no bar, bebendo para esquecer a derrota para a França.