Um pentacampeonato sem segredos, fácil

Rogério Ceni levanta a taça de campeão oferecida pela FPF – José Patrício/AE

Não tem muito o que escrever e falar. A conquista do título de campeão brasileiro pelo São Paulo era iminente há rodadas e poderia ter vindo antes, mas para a alegria dos torcedores foi garantida no Estádio do Morumbi. Um resultado mais que justo, inclusive a vitória por 3 a 0 sobre o América-RN.

Se a competição terminasse agora, o time tricolor só não leva vantagem nos gols marcados (51, com o melhor ataque sendo o Cruzeiro, 67, no momento deste post). Tem mais pontos (73), mais vitórias (22), menos derrotas (apenas 5), menos gols sofridos (13) e o melhor saldo de gols (38).

Alguns questionam que faltou mesmo um artiheiro. Mas, são tantos jogadores que marcaram gols, que isso não importou em nada no resultado final. Aloísio, Dagoberto, Borges, Leandro e Rogério Ceni, entre outros, balançaram a rede.

Parabéns ao São Paulo. Agora, é acompanhar a briga pela Libertadores e para fugir do rebaixamento no Campeonato Brasileiro.