Enfim, apareceu uma alemã que conhece o jeitinho brasileiro. Foi em Dortmund, no estádio onde o Brasil enfrentará o Japão nesta quinta-feira. Sem a credencial da Fifa específica para carro, a equipe de reportagem do Grupo Estado procurava um estacionamento no Westfalenstadion.

No estacionamento oficial da Fifa, era proibido parar sem a tal credencial. Em busca de informações, o jeito foi perguntar para a simpática alemã que cuida do local. Ela, então, olhou bem para o carro da equipe do Grupo Estado, viu que o estacionamento estava vazio e liberou a nossa entrada.

Para completar, ela disse: “Se alguém perguntar, eu nunca vi ou falei com vocês e vocês nunca me viram ou falaram comigo. Eu não falo português e vocês não falam alemão. Tudo bem?” É claro!