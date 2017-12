Por brincar demais e sempre procurar animar as pessoas, já ouvi muitas vezes: “Você deveria ser humorista.” Respondo sempre do mesmo jeito: “Para se fazer humor é preciso ser muito inteligente.” Sempre admirei o trabalho dos Cassetas, principalmente, do Bussunda. Fiquei sabendo da sua morte logo pela manhã e foi difícil sorrir durante o dia. A morte do Golias já havia sido dura. Uma pena. Mas acho que nenhum dos dois gostaria de tristeza. Portanto, que tal uma bela gargalhada! Ahahahahahah.

