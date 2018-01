Uma grande final no Paulista

A Federação Paulista torce para uma final entre Santos e São Paulo. Para a entidade comandada por Marco Polo del Nero, seria o duelo perfeito para coroar o torneio.

A bem da verdade, pouca gente ainda acredita na força de Bragantino e São Caetano, mesmo a despeito dos bons empates conseguidos por essas equipes no primeiro confronto. Vanderlei Luxemburgo não é de perder classificação quando está com o regulamento debaixo do braço. É assim que o Santos entrará em campo contra o Bragantino. O empate classifica o clube da Baixada.

E cá entre nós, também não vejo o São Paulo caindo diante do São Caetano. O time de Muricy é muito mais time que o Azulão. Está concentrado na decisão. Não perde, e também atua pelo empate. Acho que veremos mesmo uma final entre dois grandes de São Paulo. Apostaria nisso.

