Uma nova rotina em Königstein

A rotina de Königstein vai mudar com a chegada da seleção brasileira, na noite deste domingo. Atualmente, a cidade costuma ficar vazia depois das 20 horas, apesar de ainda estar claro – nessa época do ano só escurece às 22 horas. Já o shopping local fica aberto também até as 20 horas e não abre aos domingos. E os restaurantes fecham por volta das 22 horas.

Mas tudo vai mudar a partir desta segunda-feira. Os donos dos estabelecimentos comerciais prometem fechar as portas mais tarde e as ruas devem ficar bastante agitadas. Mesmo porque, estão programados vários eventos noturnos na cidade, como o festival cultural que acontecerá no centro.

Enquanto a seleção não chega, alguns efeitos já podem ser vistos nas ruas de Königstein e região, com o aumento do trânsito.