Uns com tanto e outros…

Enquanto o artilheiro Romário busca desesperadamente marcar o milésimo gol de sua carreira para, em seguida, provavelmente se aposentar aos 41 anos, o atacante Dodô, do Botafogo, tem uma meta bem mais modesta: chegar aos 100 gols com a camisa do Alvinegro.

Dodô, que estará em campo na partida de quinta-feira, contra o Ceará, pela Copa do Brasil, no Maracanã, afirmou não saber o total de gols marcados como profissional. Arriscou dizer que imagina ter balançado as redes aproximadamente por 300 vezes.

Mas, os gols pelo Botafogo estão na ponta da língua: “já marquei 62 vezes aqui e quero chegar neste ano ao centésimo gol”. A marca atingida pelo atleta no clube carioca foi conseguida ao longo de suas três passagens pelo Alvinegro: 2000/2002; 2006 e 2007.