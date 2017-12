Vagner Love e Afonso. Que dupla é essa, Dunga?

Vagner Love não fez nada (ou se fez algo, fez muito pouco) na estréia do Brasil na Copa América. Mas Dunga preferiu deixar Fred, o melhor dos atacantes que convocou, no banco de reservas. Quando o Brasil já perdia por 2 a 0, escalou Afonso, que até acertou um chute bonito, defendido pelo goleiro. Mas Dunga não quis dar uma oportunidade a Fred. Dunga quer provar que Afonso tem vaga no time. Que coisa!

O verdadeiro futebol brasileiro foi o futebol do México na quarta-feira calorenta de Puerto Ordaz.

