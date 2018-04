Vai um Brasileirão aí?

Conversa de padaria na segunda-feira de manhã é sempre um ótimo lugar para avaliar a situação do seu time no Campeonato Brasileiro. Ali, entre um café e outro, em meio às teorias, conspirações e análises, uma certeza: a 24.ª rodada foi boa para o São Paulo.

O time do Morumbi não só fez a lição de casa na vitória por 2 a 0 sobre o Avaí, como foi beneficiado pelas derrotas de Palmeiras e Internacional – adversários diretos na luta pelo título. O alviverde apanhou do Vitória em Salvador, e os gaúchos tropeçaram em casa, diante do Cruzeiro.

Com ou sem conversa de padaria, o site Infobola fez as contas. Confira abaixo as chances dos times. Os cálculos levam em consideração o desempenho atual em relação ao que vem pela frente, ou seja, são apenas uma referência para o momento.

Campeão Libertadores Rebaixamento 1.º – Palmeiras 32% 86% – 2.º – Internacional 24% 82% – 3.º – São Paulo 28% 80% – 4.º – Atlético Mineiro 5% 42% – 5.º – Goiás 5% 43% – 6.º – Grêmio 2% 22% – 7.º – Corinthians 2% – – 8.º – Barueri 1% 12% 1% 9.º – Santos 1% 10% 1% 10.º – Avaí – 8% 1% 11.º – Flamengo – 4% 3% 12.º – Vitória – 5% 2% 13.º – Cruzeiro – 5% 3% 14.º – Atlético Paranaense – – 18% 15.º – Coritiba – 1% 18% 16.º – Náutico – – 48% 17.º – Santo André – – 59% 18.º – Botafogo – – 64% 19.º – Sport Recife – – 87% 20.º – Fluminense – – 95%

alterado às 9h44 de terça-feira para acréscimo de informação