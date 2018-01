Vaias para o campeão

A torcida que lotou o Estádio Olímpico de Berlim para acompanhar a final da Copa não entendeu o que aconteceu para causar a expulsão do francês Zidane. A maior parte do público achou que foi encenação do italiano Materazzi. E por isso, vaiou a seleção da Itália nos minutos finais da partida.

Os telões do estádio, que transmitem a partida ao vivo, não mostraram o lance que causou a expulsão de Zidane, com sua cabeçada no peito de Materazzi – a orientação da Fifa é não reprisar nenhum fato polêmico. Assim, sem informação, os torcedores franceses e todos os outros, com exceção dos italianos, preferiram culpar Materazzi e a Itália. E dá-lhe vaias ao campeão.