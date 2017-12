O jovem Dele Alli mostrou porquê é apontado como umas maiores promessas do futebol inglês. O meia fez uma verdadeira pintura, aos 39 min do segundo tempo, no clássico londrino, entre Tottenham e Crystal Palace.

Contratado junto ao MK Dons no início do ano, Alli já desponta como um dos favoritos ao Prêmio Puskás de 2016. Para se proteger do assédio dos outros clubes, o Tottenham renovou o contrato de sua joia até o fim da temporada 2020/2021.