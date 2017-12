Depois de chegar ao milésimo gol no domingo, Romário comemorou tanto que amanheceu nesta segunda-feira com dores no estômago. Mas o problema de saúde não abalou o artilheiro que já marcou para a quinta-feira a sua festa particular em uma boate da Barra da Tijuca. Festa para 600 convidados.

Detalhe: 400 mulheres e 200 homens.

Alguém imagina o que irá rolar?