Valentino Rossi vai pilotar carro em rali na Nova Zelândia

O piloto italiano Valentino Rossi, que ainda luta pelo hexacampeonato mundial da MotoGP, vai encarar mais um desafio sobre quatro rodas: ele participa do Rali da Nova Zelândia, de 17 a 19 de novembro, com um Subaru Imprenza, segundo os organizadores da prova. Será a segunda vez que Rossi disputa um rali internacional – ele competiu na Grã-Bretanha, em 2002, mas abandonou durante a prova. Também é freqüentador habitual do Rali de Monza, um dos pincipais da Itália.

Neste ano, Rossi foi cotado pela imprensa italiana como possível sucessor de Michael Schumacher na Ferrari. Mas, depois de três dias de testes em Valência, na Espanha – saiu da pista logo nas primeiras voltas -, ele decidiu continuar com as motos e adiar indefinidamente seu projeto de disputar a Fórmula 1.