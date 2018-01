Valeu como se fosse o título

A seleção de Klinsmann enlouqueceu o povo alemão. Entusiasmado com a performance do time, muito acima do que era esperado antes da Copa, o torcedor comemorou a conquista do terceiro lugar como se fosse um título.

A festa em Berlim foi empolgante. Um exemplo disso aconteceu na arena montada pela Adidas, com 2 telões para transmissão dos jogos da Copa, onde mais de 11 mil pessoas acompanharam a partida deste sábado, entre Alemanha e Portugal. Elas torceram como se fosse uma decisão de título. E no final, saíram cantando a famosa música do Queen: “We are the champions”.

O povo alemão entrou no clima da Copa e curtiu cada momento da competição que chega ao fim neste domingo. Muito disso se deve ao time do técnico Jürgen Klinsmann, que começou o Mundial desacreditado, mas ganhou a confiança do torcedor.

O título não veio, mas os torcedores alemães ficaram felizes, orgulhosos de sua seleção. Foi bonito ver de perto essa reação.