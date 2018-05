Vamos acabar com essa bagunça!

O Flamengo está a um passo de ganhar mais um título nacional – e não é que volta a pairar no ar polêmica antipática, que deveria estar resolvida, dissipada e esquecida? O glorioso rubro-negro carioca afinal será penta ou hexacampeão? Depende. Para a torcida e parte dos meios de comunicação, não há a mais tênue dúvida de que domingo, no Maracanã (lembra até o Cid Moreira falando de futebol no Canal 100…) haverá a festa pela sexta conquista do Brasileiro. Para a CBF e setores da mídia, Adriano e seus companheiros deverão festejar a quinta taça.

O ponto de discórdia, para quem ainda não sabe, é o campeonato de 1987, ano em que houve ruptura dos grandes times com a CBF, com o surgimento do Clube dos 13. Discute daqui, briga dali, negocia acolá, ficou estabelecido que as equipes da nova elite disputariam a competição que bolaram. Os demais que se virassem. Na decisão, para estabelecer armistício, haveria cruzamento entre os finalistas dos dois módulos do Nacional. Na hora do vamos ver, Fla e Inter definiram um título de um lado, enquanto Guarani e Sport foram à luta de outro. Fla e Sport venceram, não houve o confronto modular e cada um passou a puxar a sardinha pro seu prato.

Após briga na Justiça, a CBF decretou que o Sport era o único campeão de 1987 – e assim é até hoje. Só que a paz jamais existiu, porque ambas as facções não abrem mão do respectivo título e se consideram cercadas de razão. E não deixam de ter seus motivos.

Vejo comportamento contraditório, por parte de quem forma opinião. Os que defendem o título do Flamengo e mandam às favas a CBF, nesse caso, também deveriam reconhecer como legítimos os títulos da antiga Taça Brasil e Robertão. Seria coerente e justo. Basta folhear os jornais da época, que tratavam Bahia, Santos, Cruzeiro, Palmeiras, Fluminense como “campeões brasileiros” a cada conquista – façanhas que lhes davam o direito de representar o país na Libertadores. Ou foi por obra do Espírito Santo que Pelé e seus súditos conquistaram o caneco continental em 1962 e 63? Caíram do céu as finais do Palmeiras em 61 e 68?

Ah, mas a CBD, antecessora da CBF, não os reconhece, porque criou o Brasileiro em 1971. E daí? A mesma CBF não referenda o título do Flamengo de 1987, que é considerado legítimo. Então, fica ao sabor da conveniência clubística, regional, mercadológica, seguir ou não a decisão da entidade que controla o futebol. É a mesma coisa da Fifa, que pouco se lixa para os Mundiais Interclubes antes de 2000 e nós aqui listamos Santos, Grêmio, Flamengo, São Paulo como campeões. E vai dizer que não são?!

A CBF acabaria com essa bagunça com gesto magnânimo e pacificador: reconhecer Sport e Flamengo como campeões nacionais de 1987, assim como enriquecer o currículo dos ganhadores da velha Taça Brasil e do Robertão com a deferência de que também foram campeões brasileiros naqueles anos. Torcedores e história agradeceriam a anistia ampla e geral.

Por falar em taça: a festa do Fla está pronta e, se vier, será merecida, porque o time reagiu de forma consistente sob a regência de Andrade. Não acredito no Grêmio, menos por suposta má vontade e mais pelo retrospecto medíocre como visitante neste ano. Aqui entre nós, se der zebra, se o Grêmio jogar muito, se o Inter (ou Palmeiras ou São Paulo) for campeão, então estaremos perto do fim do mundo. Cruz-credo, Ave-Maria!