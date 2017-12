Vende-se tudo

Em mais um capítulo da onda de memorabilia no futebol, um torcedor comprou nesta terça-feira o cardápio de um hotel de Belgrado autografado pelos “Busby Babes”, o jovem time do Manchester United, treinado por Matt Busby. O cardápio, que pertencia ao Majestic, na etão capital da Iugoslávia, foi assinado no dia 5 de fevereiro de 1958, véspera do acidente aéreo que matou oito de seus jogadores em Munique – um dos sobreviventes foi Bobby Charlton, que oito anos depois lideraria a seleção inglesa na conquista de sua única Copa do Mundo. O cardápio foi leiloado nesta quarta-feira, na Inglaterra, e arrematado por 12 mil libras (cerca de R$ 48 mil).

