Vexame histórico do São Paulo

O empate deste domingo contra o Corinthians vai entrar para a história do São Paulo. De forma negativa, é claro. Foi uma das maiores demonstrações de incompetência de um time nos últimos tempos. É absurdo uma equipe jogar com 2 atletas a mais durante 70 minutos diante de um adversário de nível igual ou inferior e não conseguir marcar nenhum golzinho. São raríssmos casos como esse no futebol. No ano passado, o Grêmio chegou a ter quatro jogadores a menos que o Náutico, pela Série B, mas por pouco tempo – conquistou, na ocasião, incrível vitória. O Corinthians foi bravo, é verdade, e merece os parabéns. Mas o São Paulo mostrou-se estranhamente apático. O time é bom, vai reagir e disputará o título nacional. Mas, mesmo que seja campeão, terá essa mancha alvinegra na taça.

