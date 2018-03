Vexame paulista na abertura do Brasileirão

A primeira rodada do Campeonato Brasileiro foi vexatória para os clubes paulistas. A Portuguesa foi a única a somar ponto. E foi com gosto de derrota. Depois de estar vencendo por 5 a 2, empatou com o Figueirense em casa no Canindé por 5 a 5.

No Paulistão, depois de um começo empolgante com uma vitória sobre o Santos, a Portuguesa desperdiçou pontos importantes contra times pequenos. E no Brasileirão a situação parece ser a mesma…

Já o Palmeiras, o mais forte dos paulistas, fez uma apresentação horrorosa no Couto Pereira. O técnico Vanderlei Luxemburgo tem de parar de ficar reclamando da arbitragem e tratar de corrigir o posicionamento da defesa – com Michael, o Coritiba deitou e rolou sobre os zagueiros Gustavo e Henrique…

O time principal do Santos já é fraco. O reserva então… Perder de 3 a 1 para o Flamengo foi normal. O time está concentrado na Copa Libertadores e tem um jogo importante contra o América no México. No entanto, Leão não pode simplesmente dar as costas para o Brasileirão, pois os pontos podem fazer falta no final.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por sua vez, o São Paulo também decepcionou os torcedores ao levar 1 a 0 do Grêmio. O atual bicampeão brasileiro foi apático e mostrou a mesma falta de criatividade do Paulistão. Definitivamente, o time só consegue atacar com bolas aéreas. E isso é muito pouco para um campeonato com 38 jogos.