Viva a alegria!

A profissão de técnico deve ser a mais detestada do Brasil. Quem a exerce o faz por obrigação e não porque gosta do trabalho. Claro, porque você não vê mais treinadores no País sorrindo, brincando, se divertindo como deveria ser no esporte mais popular do mundo.

Todos parecem carrancudos, mal humorados, desconfiados. Encaram a profissão como se estivessem carregando um fardo nas costas. Pesado. Olha o Muricy! Vive zangado. O Carpegiani chegou outro dia no Corinthians e só aparece nas entrevistas de cara amarrada. Luxemburgo não sorri mais. É profissional. E sorriso não cabe aos profissionais. Renato Gaúcho, que sempre foi um cara brincalhão, fechou a cara. Põe seus óculos escuros e fala o necessário. Todos parecem estar sempre no fio na navalha. Culpa da imprensa? Eles dizem que sim. Tenho certeza que não.

A grande verdade é que falta alegria aos nossos treinadores, mais bom humor, tiração de sarro, brincadeiras. O futebol pede isso. Ganhar ou perder, é do jogo. O que não é do jogo é a tristeza desses caras.

