Viva o Galo e sua torcida

Achei linda a vitória do Atlético Mineiro ontem sobre o São Raimundo. E mais emocionante ainda que a vitória por 4 a 0 com gols de fina técnica foi a torcida apoiando em peso o time, cantando e comemorando a volta à Primeira Divisão. Certo, matematicamente o Galo ainda não voltou, mas na prática sim, embora sua classificação tenha sido adiada pela vitória do Coritiba sobre o Paysandu. Ano passado fiquei emocionado com a queda do Atlético-MG. No último jogo, o jogo da queda, a torcida rodeou o ônibus, não para hostilizar os jogadores mas para agradecê-los pelo esforço que havia sido em vão. Os jogadores derrotados foram embora, não sob vaias, mas ouvindo o hino do clube cantado pelos atleticanos. Previ (não era difícil) que, com aquele apoio, o Atlético voltaria à série A no ano seguinte, o que vai ocorrer, sem dúvida. Essa atitude dos mineiros deveria servir como exemplo para outras torcidas.

