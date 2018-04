Você acha que o São Paulo se classifica para a próxima fase da Copa Libertadores?

Acostumado a ir longe na Copa Libertadores, o São Paulo vive situação delicada no torneio. Para evitar uma saída precoce da competição, o Tricolor precisa vencer o embalado e forte Atlético-MG nesta quarta-feira, no Morumbi, e ainda torcer por uma combinação de resultados que envolvem o jogo entre o Arsenal de Sarandí e o The Strongest – que também brigam pela segunda vaga do Grupo 3. Mesmo sem depender apenas de si e tendo de encarar o time com a melhor campanha da Libertadores, o elenco são-paulino tem demonstrado confiança na classificação para as oitavas de final do torneio.

