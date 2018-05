Pitbull, Jennifer Lopez e Cláudia Leitte são os intérpretes da música oficial da Copa do Mundo, que foi divulgada hoje na internet. A canção tema do Mundial mistura ritmos e mantém a característica dançante presente nos trabalhos dos cantores, mas está sendo criticada por alguns brasileiros por não mostrar a cultura do País. O que você achou de We Are One? Ouça e vote! Opine também nos comentários.

Você gostou da música-tema da Copa do Mundo? Sim.

Não. View Results