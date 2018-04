A Fifa divulgou nesta quarta-feira, no Rio, o pôster oficial da Copa do Mundo de 2014, último símbolo visual do torneio que ainda faltava ser apresentado. Ele retrata duas pernas disputando uma bola, que juntas acabam formando a parte inferior da geografia do mapa do País.

