Votos boleiros de fim de ano

Aproveitei as férias do futebol para assistir à série Jogos Para Sempre, no SporTV. Ótima e simples fórmula, com partidas históricas sendo comentadas por alguns dos seus protagonistas. Vi, por exemplo, Flamengo 1 Vasco 0, na decisão do Carioca de 1978; Corinthians 1 Fluminense 1, na invasão corintiana ao Maracanã, em 1976; Palmeiras 3 River 0 na semifinal da Libertadores de 1999; Santos 2 Boca 1 na final da Libertadores de 1963. E vários outros. Que jogos! Era um tempo em que o Brasil mantinha seus craques em casa e portanto podia oferecer a nós, torcedores, espetáculos dignos de reis. Tudo mudou? Sim, mas se mudou, por que não pode mudar de novo? Ou vocês acham que a História acabou? Que nada: o mundo é redondo e dá voltas, como uma bola.

Esses são meus votos para 2007 – que as coisas comecem a melhorar por aqui, nem que seja um pouquinho, para que a gente possa alimentar a esperança de ter de novo, talvez num futuro muito distante, o melhor futebol do mundo jogado aqui, para nós.

Um grande abraço e excelente 2007 a todos!