Willian-dependência

Carpegiani mexeu, testou, insistiu, mas não conseguiu evitar o que todos previam: a abstinência de Willian. Sem seu melhor jogador, o Corinthians teve atuação risível no empate por 0 a 0 com o Paraná. Criou UMA oportunidade de gol em 95 minutos: uma bola na trave de Clodolado após tabela com Éverton Santos.

O Paraná, na sua, também não contribuiu muito para o espetáculo: ficou retrancado, esperando uma ou outra jogada do (bom) artilheiro Josiel. Ou seja, os quase 35 mil torcedores que foram ao Morumbi assistiram a um festival de trombadas, matadas na canela e passes errados – que o diga o péssimo Marcus Vinícius, que quase deu um gol aos visitantes.

À que situação chegou o Corinthians: ficar dependente de um garoto de 18 anos! E se a seleção sub-20 chegar à final do Mundial, o melhor jogador revelado no Parque depois de Gil pode desfalcar o Corinthians em mais oito jogos no Brasileiro. E agora, Carpa?

Dica deste humilde blogueiro: recuar Éverton Santos para o meio e colocar os trombadores Finazzi e Clodoaldo na frente. E, claro, não esquecer de rezar.