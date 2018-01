WTA cria a garantia antidoping

A WTA, entidade responsável pelo circuito feminino de tênis, acertou um patrocínio no mínimo curioso com a empresa USANA, que se tornará fornecedora exclusiva de suplementos alimentares das competições. Como garantia de não haverá problemas no antidoping, a empresa promete pagar US$ 1 milhão (2,2 milhões de reais) para qualquer atleta que seja punida por causa de substâncias irregulares que sejam encontradas em seus produtos.

Já a ATP, que cuida do circuito masculino, já tem um fornecedor oficial de suplementos alimentares. “Por muitos anos procuramos por uma empresa que atendesse a nossas exigências. Os atletas queriam uma opção para vitaminas e suplementos alimentares sem o risco de ingerir substancias proibidas acidentalmente”, afirmou o presidente da WTA, Larry Scott.